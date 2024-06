Leichtathletik-EM in Rom LIVE im TV, Stream & Ticker - Gold für Mihambo und Weber?

von SPORT1 12.06.2024 • 14:52 Uhr Bislang ging bei der Leichtathletik-EM in Rom noch kein Titel an den DLV. Das soll sich aber am letzten Wettkampftag ändern. SPORT1 fasst die wichtigsten Infos zusammen.

Bei der Leichtathletik-EM in Rom werden die letzten Medaillen vergeben - und Deutschland besitzt gute Chancen. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat wie Julian Weber im Speerwurf die Favoritenrolle inne, die Staffeln schielen ebenfalls aufs Podest. Armand Duplantis startet eine neue Rekordjagd.

Leichtathletik-EM 2024 heute LIVE im TV & Stream:

TV: ZDF

ZDF Stream: sportstudio.de

sportstudio.de Ticker: sport1.de

An den sechs Wettkampftagen gibt es - bis auf den Abschlusstag - Vormittags- und Abendsessions. Am heutigen Mittwoch finden die Wettkämpfe ausschließlich am Abend statt. Insgesamt wird 49 Mal Gold bei dieser EM vergeben, wobei es an jedem Tag mindestens sechs Entscheidungen gibt.

Für Deutschland treten insgesamt 111 Athletinnen und Athleten an, wobei der DLV mit realistischen Chancen auf Medaillen rechnet. Allen voran natürlich auch die Olympiasiegerin im Weitsprung, Malaika Mihambo, die Staffeln sowie Speerwerfer Julian Weber, die am letzten Tag um Edelmetall kämpfen.

Insgesamt treffen in Rom 1.559 Athletinnen und Athleten aus 48 europäischen Verbänden aufeinander. Sportler und Sportlerinnen aus Belarus und Russland sind allerdings nicht dabei. Sie sind wegen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen.

Tag 6: Das Programm am Mittwoch, 12. Juni

Weitsprung: Mit ihrem ersten 7-Meter-Sprung der Saison nahm Olympiasiegerin Malaika Mihambo als Qualifikations-Beste endgültig die Favoritenrolle für die EM-Entscheidung am Mittwochabend ein. In Abwesenheit von Titelverteidigerin und Weltmeisterin Ivana Spanovic aus Serbien sowie der britischen Hallen-Europameisterin Jazmin Sawyers peilt die zweimalige Weltmeisterin ihren zweiten EM-Titel nach 2018 an.

Speerwurf: Julian Weber wackelte in der Qualifikation nur kurz. Mit seinem dritten Versuch auf 85,01 m untermauerte der Titelverteidiger dann aber seine Rolle als Favorit auf EM-Gold. Nach Thomas Röhlers Triumph 2018 in Berlin winkt der dritte EM-Titel für einen deutschen Speerwerfer in Folge. Der zweite DLV-Starter Max Dehning hofft, dass ihm ein ähnliches Kunststück wie im vergangenen Februar gelingt, als er den Speer auf 90,20 m beförderte und sich an die Spitze der Weltjahresbestenliste setzte.

Staffeln: Für die deutschen Staffeln über die 4x100 sowie die 4x400 m wird es ernst. Die deutschen 100-m-Sprinterinnen um die entthronte Europameisterin Gina Lückenkemper gehen als Titelverteidigerinnen an den Start. Die Männer wollen über die Stadionrunde Wiedergutmachung betreiben, vor zwei Jahren in München verloren sie im Finale den Stab. Außenseiterchancen haben beide DLV-Quartetts der Viertelmeiler.

Stabhochsprung: Die Frage, wer mit dem EM-Titel nach Hause reist, stellt sich eigentlich nicht. Armand Duplantis fliegt auch in diesem Jahr mit einer derartigen Leichtigkeit in schwindelerregende Höhen, dass alles außer Gold für den schwedischen Ausnahmeathleten eine echte Sensation wäre. Das Ziel für Rom lautet daher natürlich auch: Der nächste Weltrekord soll her. Im April segelte er über 6,24 m - es war sein achter Weltrekord. Der DLV hofft durch Thorben Blech und Oleg Zernikel auf eine Überraschung.

