Leichtathletik-EM: Hochspringer Przybylko muss aufgeben

Ex-Europameister Mateusz Przybylko hat bei der Leichtathletik-EM in Rom nach einem verletzungsbedingten Aus kein Top-Ergebnis angreifen können. Der Leverkusener überquerte die Anfangshöhe von 2,17 m, musste anschließend wegen Problemen am rechten Fuß aber aufgeben.

„Mein Fuß ist noch nicht so belastbar, wie ich erhofft habe“, sagte Przybylko am ARD-Mikrofon. Ob eine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Gefahr sei, konnte er nicht sagen: „Ich weiß, ich kann es noch. Die Werte sind top, wir müssen nur meinen Fuß in den Griff kriegen. Wenn das passt, kann ich wieder fliegen.“