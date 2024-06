„Sensation“: Rekordsprung bei der Leichtathletik-EM

Nächster Weitsprung-Paukenschlag bei der Leichtathletik -EM: Die Schweizerin Annik Kälin hat in Rom mit einem 6,84-Meter-Satz den Landesrekord egalisiert - obwohl der Weitsprung eigentlich nicht ihre Spezialdisziplin ist.

Die 24-Jährige stellte die Bestmarke während der Siebenkampf-Konkurrenz ein, sie steht nun auf einer Stufe mit Irene Pusterla (2011). Kälin stürmte damit in der aktuellen Weltjahresbestenliste der Weitspringerinnen auf Platz 11. Es war auch der beste Siebenkampf-Weitsprung der EM-Geschichte. Die ZDF -Kommentatoren Fabian Meseberg und Marc Windgassen sprachen von einer „Sensation“. Kälin ist im Gesamtklassement nach fünf Disziplinen Vierte.

Kurios: Alle vier Schweizer Weitsprung-Rekorde (Männer und Frauen, Halle und Outdoor) liegen nun in den Händen von etatmäßigen Mehrkämpfern: Bei den Männern ist Simon Ehammer der Rekordhalter, bei der EM im Weitsprung im Einsatz und nach einer Weltjahresbestleistung von 8,41 Meter in der Qualifikation auf Goldkurs.

Leichtathletik-EM: Sophie Weißenberg verbessert sich

Die deutsche Siebenkämpferin Sophie Weißenberg hat derweil zum Auftakt des zweiten Wettkampftages in Rom den Rückstand zu den Podestplatzierungen minimal verringert. In ihrer früheren Spezialdisziplin Weitsprung erzielte die Leverkusenerin 6,41 m und liegt als Sechste (4693) nun 181 Punkte hinter dem Bronzerang. Am Abend stehen noch der Speerwurf sowie die 800 m aus.