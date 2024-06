Mit deutschem Coup: So endete der letzte EM-Wettkampf nach der TV-Übertragung

Oleg Zernikel hat in Rom zweierlei Gründe zum Jubeln: Er holt Bronze und knackt die Olympia-Norm. Superstar Armand Duplantis holt überlegen den Sieg.

Der 29 Jahre alte Zernikel aus Landau überquerte am Mittwoch zum Abschluss der Titelkämpfe in Rom 5,82 m und knackte damit auch die Norm für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Zernikel teilte sich den dritten Platz mit dem Türken Ersu Sasma, der die Höhe im selben Versuch meisterte.