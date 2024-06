"Ich habe versagt": EM-Held von München stürzt in Rom böse ab

In München flog der deutsche Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre noch zu Silber, In Rom verpasst er das Finale - und findet bei SPORT1 klare Worte.

Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre ist bei der Leichtathletik-EM in Rom bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Der Silbermedaillengewinner von München 2022 übersprang am Montag lediglich 5,45 m - zu wenig, um das Ticket für das Finale am Mittwoch zu lösen.