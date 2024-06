TV-Bilder treffen ins Herz: Das vielleicht bitterste deutsche Drama der Leichtathletik-EM

Zwar konnte der 26-Jährige sich schnell wieder aufrappeln, aber am Ende reichte es nicht mehr, um sich noch einen der ersten sechs Plätze zu sichern. Am Ende kam er als Elfter ins Ziel und hatte rund dreieinhalb Minute Rückstand auf Position sechs.

Sturz-Drama! Farken sucht Schuld bei sich selbst

„Da waren viele Leute. Er schneidet rein, ich wollte Gas geben“, schilderte Farken und befand, dass er etwas „zu hungrig in dem Moment“ war und es so zum Sturz kam. „Wir müssen uns das im Video in Ruhe anschauen, aber wenn der Athlet selber sagt, dass er wohl selbst schuld war, ist das ein Indikator“, meinte DLV-Sportdirektor Jörg Bügner im Anschluss - auf einen möglichen Protest wird der DLV wohl also verzichten.