Vor Olympia: Mihambo enttäuscht bei Rückkehr

Drei Wochen vor den Olympischen Spielen ging der Sieg im Stade Charlety im Süden der französischen Hauptstadt an die Italienerin Larissa Iapichino mit 6,82 m. Mihambo hatte Mitte Juni bei der EM in Rom mit 7,22 m Gold vor Iapichino gewonnen, sich in Italien aber mit Corona infiziert und deshalb ihren Start bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig abgesagt.