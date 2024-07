Leichtathletik: Ein Sprung in völlig neue Sphären

Es war nicht irgendein Weltrekord, den die 22-Jährige da in Paris um einen Zentimeter verbessert hatte. Die alte Bestmarke von Stefka Kostadinowa hielt 37 Jahre. Aber Mahutschich ist ja auch nicht irgendeine Hochspringerin, seit dem Angriff Russlands auf ihre Ukraine ist sie zum sportlichen Gesicht des Widerstandes aufgestiegen.

„Ich gebe alles für mein Land“, sagte Mahutschich mit der Flagge der Ukraine um den Schultern, ihren Lidschatten hatte die Weltmeisterin auch wieder in Gelb-Blau gezogen. Mit ihren Gedanken ist Mahutschich bei jedem Sprung in der Heimat, „bei all den Ukrainern, die mein Mutterland verteidigen“, sagte sie einmal.