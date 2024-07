Nächster Leichtathletik-Weltrekord! Olympiasiegerin bricht eigene Bestmarke

Eine Kenianerin bricht am Sonntag den Weltrekord über 1500 Meter. Nur wenige Minuten zuvor war bereits eine neue Weltbestmarke in der Leichtathletik gefallen.

Die Leichtathletik dringt in Paris in neue Sphären vor! Was in rund drei Wochen eine Überschrift bei den Olympischen Spielen sein könnte, ist bereits jetzt beim Diamond-League-Meeting in der französischen Hauptstadt Realität.