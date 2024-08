Konstanze Klosterhalfen: Warum sie bei Olympia fehlt

Klosterhalfen: „Olympia abzusagen war unglaublich schwierig“

„Meine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris abzusagen, war unglaublich schwierig für mich“, schrieb Klosterhalfen zuletzt in einer Kolumne für den Münchner Merkur/tz: „Generell waren die vergangenen Monate nicht einfach. Angefangen mit der Absage für die EM in Italien. Ich liebe Rom. Ich habe mich unglaublich darauf gefreut, als Titelverteidigerin über die 5000 Meter vor diesen unfassbaren Zuschauern zu laufen. Auch in Paris wollte ich wieder angreifen.“