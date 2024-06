Leichtathletik: Starcoach soll Klosterhalfen helfen

von Johannes Fischer 28.06.2024 • 21:54 Uhr Mit prominenter Unterstützung will Konstanze Klosterhalfen wieder an frühere Zeiten anknüpfen. Dan Lorang, der in der Radsport- und Triathlonszene einen exzellenten Ruf genießt, soll sie dabei auf Vordermann bringen.

Das Olympiajahr hatte sich Konstanze Klosterhalfen ganz anders vorgestellt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die mit Abstand beste deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin der vergangenen Jahre wollte in Paris endlich eine Medaille holen, nachdem sie 2016 in Rio de Janeiro noch zu unerfahren war und in Tokio 2021 verletzungsbedingt nicht an ihr maximales Leistungsniveau herankam.

Doch daraus wird nichts, wie spätestens am Mittwoch bekannt wurde. Da sagte die 27-Jährige ihre Teilnahme für die am Wochenende in Braunschweig stattfindenden Deutschen Meisterschaften ab, die für sie die letzte Chance war, noch das begehrte Olympiaticket zu ergattern.

Statt nun also ihren Fokus auf Paris zu legen, musste sich Klosterhalfen in den vergangenen Wochen eingestehen, dass ihr großes Ziel weiter unerfüllt bleibt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Larong führte Frodeno und Haug zum Ironman-Sieg

„Ich habe bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben und alles dafür getan, die Chance für die DM und gleichzeitig die Olympia-Norm aufrechtzuerhalten“, wird die 27-Jährige in einer Mitteilung ihres Vereins TSV Bayer Leverkusen zitiert. „Aber ich musste auch feststellen, dass ich noch nicht soweit bin und der Virus den Körper doch mehr mitgenommen hat als gedacht.“

Derzeit arbeitet „Koko“ also an einem Neustart, damit sie zumindest noch in der späteren Saison einige Rennen bestreiten kann.

Nach SPORT1-Informationen wird sie dabei von einem renommierten Coach begleitet, der sie wieder auf Vordermann bringen soll. Dabei handelt es sich um Dan Lorang, der zu den erfolgreichsten Trainern im Triathlon und im Radsport zählt.

Dan Lorang bei der Ironman Weltmeisterschaft 2023 in Nizza, wo er Jan Frodeno und Anne Haug betreute.

Jahrelang trainierte er die besten deutschen Triathleten Jan Frodeno und Anne Haug und führte sie zu Siegen beim Ironman auf Hawaii.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Jetzt geht es erstmal darum, ‚back on track‘ zu kommen“

Daneben ist der Luxemburger als Head of Performance beim Rad-Team Bora-hansgrohe beschäftigt - ein viel beschäftigter Mann also, dem ein besonderer Ruf vorauseilt. Lorang sei im Ausdauersport ein Name mit „einem Ruf wie Donnerhall“, titelte einst ein Fachblatt.

„Ich unterstütze Koko in der aktuellen Phase, damit sie sich in Ruhe für die Zukunft aufstellen kann“, sagte der 44-Jährige auf SPORT1-Nachfrage.

Dabei gehe es zunächst darum, die Europameisterin von München wieder wettbewerbsfähig zu machen. „Alles Weitere wird die Zukunft zeigen. Jetzt geht es erstmal darum wieder komplett ,back on track‘ zu kommen“, so Lorang.

Nach Klosterhalfens Wechsel von Nike zu Puma im März 2023 und dem damit verbundenen Trainerwechsel von Pete Julian zu Alistar Cragg war der DLV-Star ebenso wenig in Schwung gekommen, wie später unter Gary Lough.