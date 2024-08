Einer der größten Sportler der Geschichte verblüfft nochmal die Welt

Auf Skiern wurde Ingemar Stenmark der erfolgreichste Mann der Geschichte. Nun begeistert der Schwede in einer anderen Sportart - und das mit fast 70.

Der Mann sucht auch in gereifter Lebensphase noch immer die große sportliche Herausforderung: Ski -Legende Ingemar Stenmark hat bei einem Wettkampf im schwedischen Göteborg Aufsehen erregt - als Leichtathlet und das im Alter von nunmehr 68 Jahren.

Am Ende landete Stenmark im Finale A der Altersklasse von 65 bis 69 Jahren auf Platz acht - glücklich, aber gänzlich anders freilich als zu Zeiten seiner glanzvollen Ski-Karriere.

Mit Mikaela Shiffrin in einmaligen Ski-Sphären

Zur Erinnerung: Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck und 1980 in Lake Placid (USA) hatte der Schwede in seinen Parade-Disziplinen Slalom und Riesenslalom zweimal Gold und einmal Bronze gewonnen. Dazu kamen fünf Titel bei Weltmeisterschaften - dreimal sicherte sich Stenmark zudem den Gesamtweltcup, ehe er seine bemerkenswerte Karriere 1989 schließlich beendete.