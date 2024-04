Sensation im Skisport? Hirscher offenbar vor Comeback

Im alpinen Skisport bahnt sich angeblich ein sensationelles Comeback an. Wie Medien aus Österreich und der Schweiz am Dienstagabend berichteten, soll der achtmalige Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher eine Rückkehr auf die Piste planen. Allerdings will der 35-Jährige offenbar nicht für Österreich antreten, sondern für die Niederlande, dem Heimatland seiner Mutter.