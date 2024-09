Leichtathletik: Revolution bahnt sich an

Das Fribourg Track Lab will die Leichtathletik neu erfinden. Unter dem Motto „Wir sind nicht nur ein Meeting, wir sind ein Labor“ treten Teams bei einem einzigartigen Leichtathletik-Meeting gegeneinander an. Vor allem bei Sprungwettbewerben werdenNeuerungen getestet.

Das Stadion St-Léonard in Fribourg erlebt eine Premiere der besonderen Art: Unter dem Motto „Wir sind nicht nur ein Meeting, wir sind ein Labor“ verspricht das Fribourg Track Lab am 1. September neue Maßstäbe in der Leichtathletik zu setzen.

Bei diesem ersten Event treten sechs Teams, jeweils angeführt von einem Kapitän, in acht verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Der Fokus liegt nicht auf der Leistung, sondern auf zwei wesentlichen Bereichen. Zum einen der Teamgedanke und zum anderen das Ausprobieren neuer Wettkampfformate. Jeder Athlet startet nur in seiner Disziplin und versucht dort, möglichst viele Punkte für sein Team zu holen. Die Teams werden in der sogenannten Draw Night ausgelost.