Leichtathletik-Star: "Es ist ein bisschen lächerlich"

Olympia: Bittere Erfahrung für Ingebrigtsen

Dennoch erlitt der Norweger in dieser Saison eine bittere Niederlage. Bei den Olympischen Spielen in Paris lief er zwar erneut unter 3:30 Minuten, doch mit Cole Hocker (3:27,65), Josh Kerr (3:27,79) und Yared Nuguse (3:27,80) war ein Trio schneller als Norwegens Wunderläufer (3:28,24), der eine Medaille überraschend verpasste. Hocker gewann Gold, obwohl er nie zuvor unter 3:30 Minuten gelaufen war.

Ingebrigtsen? „Historisches Niveau“

Rodal ist fasziniert vom norwegischen Ausnahmeläufer: „Es ist eine Statistik, die seine historische Position als 1500-Meter-Läufer bestätigt. Er ist weit über dem, was in der Vergangenheit war, auch wenn man bedenkt, dass Bernard Lagat und Hicham El Guerrouj schneller gelaufen sind. Die beiden waren im Laufe der Zeit, in so vielen Rennen, nie so stabil auf diesem Niveau.“ El Guerrouj ist Weltrekordhalter über die 1500 Meter mit 3:26:00 Minuten, Lagats Bestzeit liegt bei 3:26,34.