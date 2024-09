Leichtathletik-Superstar löst pikante Wettschuld ein

"Momentan fühlt es sich so an, als war das gestern das letzte Rennen meiner Saison", sagte Warholm bei Sky. Am Mittwoch hatte er in 10,47 Sekunden die Showeinlage der Superstars gegen Duplantis (10,37) verloren. Auch Duplantis hatte mit einer Nacht Abstand zum 100-m-Rennen ungewohnte Probleme, überflog "nur" 5,82 m - und siegte am Ende dennoch. Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) wurde Sechster (5,62).