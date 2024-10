Tot mit 28 Jahren! Trauer um Leichtathleten

Mit nur 28 Jahren ist der frühere englische Mittelstreckenläufer Robbie Fitzgibbon verstorben. Das teilte sein Verein Brighton Phoenix am Freitagabend mit.

Fitzgibbon sei bereits am 7. Oktober gestorben, wie der Klub bekannt gab und ließ verkünden: „Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben eines unserer wertvollsten Athleten, Robbie Fitzgibbon, bekannt. Robbie war ein Freund für viele und eine Quelle der Motivation für alle, die das Privileg hatten, ihn zu kennen. Er war der Inbegriff eines Läufers und verkörperte alles, was wir bei Phoenix schätzen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Knöchelverletzung wirft Fitzgibbon aus der Bahn

Sein letzter internationaler Auftritt war 2019, als er sich nach den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow eine Knöchelverletzung zuzog, die ihn daran hinderte, weiterhin an großen Events teilzunehmen.

„Auch wenn Robbie nicht mehr mit uns laufen, seine Geschichten erzählen oder uns mit seinem Humor und seiner Freundlichkeit aufmuntern wird. Seine Anwesenheit wird in allem, was wir als Verein tun, weiterhin spürbar sein. Sein Beitrag zu Phoenix ist bleibend und lebt durch die unzähligen Erinnerungen, die wir miteinander geteilt haben, weiter“, schrieb sein Klub Brighton Phoenix.

Auch seine Trainingspartnerin Charlie Grice gedachte Fitzgibbon: „Wir haben jahrelang zusammen gelebt und trainiert, haben unzählige Kilometer auf der ganzen Welt geteilt, von sonnigen Trainingseinheiten in Kenia bis zu nassen und windigen Abfahrten in den Bergen. Du warst ein echter Kämpfer, der immer sein Bestes gegeben hat. Wie sonst kann man es in ein europäisches Finale schaffen? Ruh dich aus, Kumpel. Du wirst nie vergessen werden.“