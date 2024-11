Mit 27 Jahren! Deutsche EM-Heldin tritt zurück

Die beste deutsche Geherin hängt ihre Laufschuhe an den Nagel. Saskia Feige hat am Mittwoch ihren Rücktritt vom Leistungssport bekanntgegeben - im Alter von nur 27 Jahren!

„...dann hätte ich gesagt: träum‘ weiter!“

Insgesamt blickt sie dankbar auf ihre Zeit als Geherin zurück, wobei ihr Highlight Platz 3 bei der Heim-EM 2022 in München war. „Mit Bronze bei der EM im eigenen Land hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, gesteht Feige. „Wenn mir jemand nach dem Abi gesagt hätte, dass ich all das mal schaffe, dann hätte ich gesagt: träum‘ weiter!“ Bei den Spielen in Paris erreichte sie zusammen mit Christopher Linke Platz 10 in der Mixed-Staffel.