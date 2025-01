Deutscher Leichtathletik-Paukenschlag! "Ich bin fast sprachlos"

In Luxemburg sorgen zwei deutsche Leichtathleten für Staunen. Florian Bremm setzt sich über 3000 Meter an die Spitze der Weltjahresbestenliste, während Jessica-Bianca Wessolly über 200 Meter deutlich unter der 23-Sekunden-Schallmauer bleibt.

Beim CMCM Indoor-Meeting in Luxemburg haben gleich mehrere deutsche Leichtathleten unerwartet aufgetrumpft.

Zunächst setzte sich Florian Bremm im 3000-Meter-Lauf durch und pulverisierte seine bisherige persönliche Bestmarke um unglaubliche 14 Sekunden. Die Zeit des deutschen 5000-Meter-Meisters von 7:39,01 Sekunden bedeuteten in der ewigen DLV-Bestenliste Rang vier, nur 1,52 Sekunden hinter dem Deutschen Rekord von Dieter Baumann (7:37,51 Minuten).

„Ich bin fast schon etwas sprachlos“, sagte Bremm, der sich mit seiner Leistung sogar an die Spitze der Weltjahresbestenliste setzte. „Ich habe eine sehr gute Form, das weiß ich. Ich hatte aber schon etwas Zweifel, weil ich etwas Rückenprobleme habe. Mental ist das dann schon schwierig. Ich bin einfach nur unfassbar zufrieden.“

„Die Leistung ist einfach verrückt“

Für einen echten Paukenschlag sorgte im Anschluss auch Jessica-Bianca Wessolly. Nachdem sie am Samstag in Dortmund bereits ihre 200-Meter-Zeit auf 23,02 Sekunden gesteigert hatte, packte sie in Luxemburg noch einen drauf. Mit 22,84 Sekunden gewann sie nicht nur das Rennen, sondern setzte sich auf Platz 7 der ewigen DLV-Hallenbestenliste.