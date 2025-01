Die umstrittene deutsche Olympiasiegerin

Erinnert man sich an die Sportlerinnen und Sportler aus der DDR zurück, liegen Bestleistungen und Doping oft nahe beieinander. So auch bei Margitta Gummel, deren Leben vor vier Jahren nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren endete.

Olympiasieg von Gummel in Jahr 1968

Gummel duellierte sich in ihrer Karriere mit unzähligen Konkurrentinnen, wieder und wieder stellte sich ihr dabei eine Sportlerin in den Weg: Nadeschda Tschischowa. Die ewige Konkurrentin war gleich bei drei Europameisterschaften vor ihr auf dem Podium, der Deutschen blieb wiederholt nur Silber.

Doch der große Triumph sollte noch kommen. Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt stieß Gummel als erste Frau der Welt über die 19-Meter-Marke und durfte sich im Anschluss die Goldmedaille um den Hals hängen. Im selben Jahr wurde ihr auch die Ehre zuteil, als „Sportlerin des Jahres“ in der DDR ausgezeichnet zu werden.

Ständige Fehde mit Tschischowa

Noch vor den Spielen hatte sie seinerzeit den bis dato gültigen Weltrekord von Tschischowa um mehr als 20 Zentimeter verbessert. Ganze vier Mal konnte sich die Kugelstoßerin in ihrer Laufbahn in die Weltrekordlisten eintragen.

Die Sowjetrussin war es auch, die Gummel bei den Olympischen Spielen 1972 in München Gold entriss und ihr den Olympiasieg in der Heimat verwehrte.

Doping in der DDR

Sauber im Sinne der Doping-Richtlinien war sie allerdings nicht. In einer Studie, die der Autorin Brigitte Berendonk nach der Wende zugespielt worden war, wird Gummel als die erste Anabolika-Testperson beschrieben. Federführend an selbiger Studie beteiligt war seinerzeit übrigens Karl-Heinz Bauersfeld, Professor für Theorie und Methodik der Leichtathletik an der Deutschen Hochschulde für Körperkultur in Leipzig - und Trainer von Gummel.