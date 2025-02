Alica Schmidt chancenlos

Alica Schmidt benötigt für ihre Umstellung von den 400 auf die 800 Meter noch Zeit. Bei ihrem zweiten Versuch landet sie in Ostrava auf dem letzten Platz.

Für Alica Schmidt hängen die Trauben über 800 Meter aktuell noch zu hoch. Nachdem die frühere 400-Meter-Spezialisitin am vergangenen Wochenende in Erfurt bei ihrer Hallen-Premiere über die neue Distanz 2:05,57 Minuten benötigt hatte und dabei Sechste wurde, war sie am Dienstagabend im tschechischen Ostrava noch ein bisschen langsamer unterwegs.