Paukenschlag beim Hallendebüt von Alica Schmidt

Am Freitagabend ist Alica Schmidt beim Hallenmeeting in Erfurt in ihre zweite Karriere als Leichtathletin gestartet.

Nachdem sie am Ende der vergangenen Saison angekündigt hatte, von der 400- auf die 800-Meter-Strecke zu wechseln , gab sie in Thüringen ihr mit Spannung erwartetes (Hallen-)Debüt.

So lief das Debüt von Alica Schmidt

Schmidt schlug sich achtbar und belegte in 2:05,57 Minuten den 6. Platz. Im August hatte sie sich beim ISTAF in Berlin bereits probeweise auf der doppelten Stadionrunde probiert, damals lief sie 2:05,22 Minuten.

Kolberg: „Ich wusste, dass es irgendwo in mir steckt“

In Erfurt machte die Schlagzeilen an diesem Abend allerdings eine andere Deutsche: Majtie Kolberg, schon seit Jahren die beste DLV-Athletin über die 800 Meter, gewann das Rennen in 2:00,53 Minuten, womit sie sich auf Patz 8 der deutschen Bestenliste in der Halle aufschwang. Zudem war es die schnellste Zeit einer DLV-Athletin seit 1998.