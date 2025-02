Aufstand gegen die Revolution

Beim ISTAF in Berlin wird zum zweiten Mal der Weitsprung ohne klassischen Absprungbalken getestet. Die revolutionäre Neuerung kommt bei einigen Athletinnen allerdings nicht gut an - kurzfristige Absagen inklusive.

Beim ISTAF in Berlin wird zum zweiten Mal der Weitsprung ohne klassischen Absprungbalken getestet. Die revolutionäre Neuerung kommt bei einigen Athletinnen allerdings nicht gut an - kurzfristige Absagen inklusive.

Die Weitsprung-Revolution ist derzeit in vollem Gange - doch immer mehr Athleten und Athletinnen wenden sich von ihr ab.

Beim ISTAF-Meeting Düsseldorf am vergangenen Sonntag wurde die sogenannte „Take-off-Zone“ erstmals getestet . Statt des klassischen 20-Zentimeter-Balkens standen Malaika Mihambo und Co. ein 40 Zentimeter langer Bereich für den Absprung zur Verfügung.

Der Weltverband World Atletics will durch die Reform die Anzahl ungültiger Sprünge reduzieren und die Disziplin attraktiver für den TV-Zuschauer machen.

Absage wegen Weitsprung-Reform

Am Freitag steht in Berlin nun der nächste Test-Wettkampf mit veränderten Bedingungen bevor. Auf eine Weltklasseathletin müssen die Fans aber verzichten: Die Schweizerin Annik Kälin sagte ihre Teilnahme ab, nachdem sie erfahren hatte, dass in Berlin mit der Take-off-Zone gesprungen wird.