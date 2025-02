Das vergessene deutsche Leichtathletik-Idol, das auch die WM-Helden ausstach

Fütterer war einst der beste deutsche Sprinter und zwischenzeitlich schnellster Mann der Welt. Der in Illingen bei Rastatt in Baden-Württemberg geborene Fütterer errang 1954 (100 und 200 m) und 1958 (4 x 100 m Staffel) drei Europameister-Titel, zwischen 1953 und 1955 wurde er nie geschlagen.

Die französische Sportzeitschrift L’Équipe verpasste Fütterer in dieser Zeit den Spitznamen „Der weiße Blitz“. In Erinnerung blieb der gelernte Fischer vor allem auch dafür, dass er 1954 in Japan die damalige Weltrekord-Zeit des legendären Jesse Owens (10,2 Sekunden) einstellte. „Ich bin am Start förmlich explodiert und habe mich der Erdenschwere enthoben gefühlt“, erinnerte sich Fütterer an seinen denkwürdigen Coup. In der Reporter-Wahl zum besten deutschen Sportler hob er ihn vor auf Platz 1 vor Fritz Walter und Reitsport-Ikone Hans Günter Winkler.