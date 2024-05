Das tragische Drama um Deutschlands erste Torwart-Ikone

Der gefeierte Held von Bern war dabei allerdings bis an sein Lebensende versehrt vom Zweiten Weltkrieg, den viele seiner Landsleute so gern im Rausch des Fußball- und Wirtschaftswunders vergessen wollten. Heute vor 40 Jahren starb er unter traurigen Umständen.

Toni Turek machte das Wunder von Bern möglich

Turek wurde geboren kurz nach dem 1. Weltkrieg am 18. Januar 1919 als Sohn eines Stahlarbeiters in Duisburg, der Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen riss ihn 1939 aus seiner jungen Bäcker- und Fußballer-Laufbahn.

Von der Wehrmacht eingezogen und als Kraftradmelder eingesetzt, traf ihn an der Front ein Granatsplitter, der seinen Helm durchschlug und in seinem Hinterkopf stecken blieb – was ihn bis an sein Lebensende gesundheitlich beeinträchtigte.