Hallen-DM: Burghardt triumphiert über 60 m

In Abwesenheit der verletzten Europameisterin Gina Lückenkemper hat sich Sprinterin Alexandra Burghardt den deutschen Hallen-Meistertitel über 60 m gesichert. Die 30-Jährige vom LG Gendorf Wacker Burghausen, die bei den Olympischen Spielen in Paris gemeinsam mit Lückenkemper Bronze mit der 4x100m-Staffel gewonnen hatte, setzte sich in Dortmund in der persönlichen Bestzeit von 7,13 Sekunden durch. Bei den Männern triumphierte Robin Ganter von der MTG Mannheim in der persönlichen Bestzeit von 6,56 Sekunden.