Meeting-Rekord: Duplantis siegt in Berlin

Stabhochsprung-Dominator Armand Duplantis hat gleich zu Saisonbeginn ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Beim ISTAF Indoor in Berlin gewann der Weltmeister und Olympiasieger am Freitag in seinem ersten Wettkampf des Jahres die Konkurrenz überlegen mit 6,10 m.

Saisonhöhepunkt für Duplantis wird die Weltmeisterschaft in Tokio (13. bis 21. September), wo er nach 2022 in Eugene und 2023 in Budapest seine dritte Goldmedaille gewinnen will.