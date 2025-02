Umstrittene Reform: Weitsprung-Weltpremiere in Düsseldorf

Die Weitsprung-Revolution beginnt in Düsseldorf, die umstrittene "Take-off-Zone" feiert Weltpremiere: Beim Istaf-Indoor-Meeting in Düsseldorf heben die Springerinnen um Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo am Sonntag erstmals nicht vom traditionellen Balken, sondern aus einem 40 Zentimeter langen Bereich ab. Gemessen wird dann die "reale" Weite von der Fußspitze beim Absprung aus - ungültige Versuche sollen so minimiert werden.