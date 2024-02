Leichtathletik: Weitsprung-Revolution mit Folgen für Mihambo?

Kommt es zu einer Revolution in der Leichtathletik ? Wie aus einem Bericht der Daily Mail hervorgeht, wird der Weltverband World Athletics im laufenden Jahr eine radikale Änderung im Weitsprung testen.

Im Podcast „Anything But Footy“ erklärte Jon Ridgeon, Geschäftsführer von World Athletics, die Idee, die dahinter steckt: „Wir versuchen, die Wettbewerbe anzugehen, die vielleicht weniger populär sind. Wie können wir sie populärer, spannender und interessanter machen?“

Ridgeon: „Bei den Weltmeisterschaften in Budapest ( im vergangenen August, Anm. d. R. ) waren ein Drittel aller Sprünge ungültig. Das funktioniert nicht. Das ist Zeitverschwendung.“

Mihambo: „Auf eine Art wäre es fairer“

Der deutsche Weitsprung-Star Malaika Mihambo könnte von dieser Änderung profitieren. Eine olympische Goldmedaille, zwei WM-Siege, ein EM-Erfolg und sieben deutsche Meisterschaften stehen bereits auf dem Konto der Vorzeigeathletin. Erst vor wenigen Tagen holte Mihambo zudem bei den Hallenmeisterschaften ihren siebten nationalen Titel in Folge .

Dennoch hatte Mihambo in der Vergangenheit immer wieder mit ungültigen Sprüngen zu kämpfen oder verschenkte entscheidende Zentimeter vor dem Brett. Meistens rettete sich die 30-Jährige dann doch noch, als es in den wichtigen Momenten darauf ankam.

Bezüglich der Idee von World Athletics zeigt sich die gebürtige Heidelbergerin zwiegespalten. „Beide Formen haben ihre Berechtigung, wobei die Frage besteht, ob man sich auf die relative Weite fokussieren möchte oder die absolute“, erklärt Mihambo, die auch bei den Olympischen Spielen in Paris zu den großen Favoritinnen zählt, bei SPORT1 .

„Beim Sprung vom Brett wird die technische Komponente des stabilen Anlaufes unterstrichen. Beim Sprung aus einer Zone wird die maximale Leistung in den Vordergrund gestellt, die besser erreicht werden kann, wenn der konstante Anlauf weniger im Vordergrund steht“, wägt Mihambo ab. „Auf eine Art wäre es fairer, denn das absolute Leistungsvermögen rückt so in den Mittelpunkt.“