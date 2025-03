Deutsche Weitspringerin schreit vor Schmerzen

Malaika Mihambo kann ihr Potenzial in den Niederlanden lange nicht abrufen. Dank ihrer Nervenstärke darf sie dennoch über eine Medaille jubeln. Eine DLV-Kollegin stürzt schwer.

Weitspringerin Malaika Mihambo hat ihre Titellücke unter dem Hallendach nicht schließen können, dank großer Nervenstärke aber Bronze gewonnen. Die Tokio-Olympiasiegerin von der LG Kurpfalz flog bei der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn im letzten Versuch auf 6,88 m und rettete in einem spannenden Wettbewerb damit eine Medaille.

Einen Tag nach der souveränen Qualifikation hatte Mihambo Probleme, das Brett zu treffen. Im ersten Durchgang flog die Weltjahresbeste, die in ihrer erfolgreichen Karriere noch keine internationale Goldmedaille in der Halle gewinnen konnte, auf 6,45 m.

Mihambo rettet Medaille

Mihambo hatte sich im Februar bei einem Meeting in Karlsruhe mit 7,07 m bereits an die Spitze der Weltjahresbestenliste gesetzt und war als große Hoffnungsträgerin nach Apeldoorn gereist.

Bislang hat die Weitspringerin einmal Olympiagold (2021) geholt, sie wurde je zweimal Welt- (2019, 2022) und Europameisterin (2018, 2024). In der Halle ist ihr bestes Ergebnis weiter ihre EM-Silbermedaille von vor vier Jahren im polnischen Torun.

Ogunleye greift nach Gold

Vor dem abschließenden Wettkampftag am Sonntag, wenn Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye nach Gold greift, holte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) drei Medaillen bei den Titelkämpfen im Nachbarland.

Am Samstag gewann Dreispringer Max Heß Silber, Till Steinforth jubelte im Siebenkampf wie Mihambo über Bronze.

Der Saisonhöhepunkt der Leichtathleten steht in diesem Jahr vergleichsweise spät an. Die Freiluft-Weltmeisterschaft steigt vom 13. bis 21. September in der japanischen Hauptstadt Tokio.