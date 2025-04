Eine 100-Meter-Legende mit Makeln

Olympiasieger und zwei Gold-Coups in Stuttgart

Der Stern von Christie, geboren am 2. April 1960 im jamaikanischen Saint Andrew und als Kind nach London gezogen, ging 1986 in Stuttgart auf: Nachdem er 1984 die Olympischen Spiele in Los Angeles wegen schwacher Leistungen noch verpasst hatte, gewann er zwei Jahre später völlig überraschend EM-Gold über 100 Meter – und setzte sich auch in den Jahren darauf in der Weltspitze fest.