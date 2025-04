Irrer Diskus-Fight: "Der stärkste Wettkampf, den es jemals gegeben hat"

Es war ein mehr als nur außergewöhnlicher Diskus-Wettkampf . Am Sonntag hat der Litauer Mykolas Alekna bei den Oklahoma Throw Series in Ramona gleich zweimal hintereinander seinen eigenen Weltrekord gebrochen.

Für den deutschen Teilnehmer Mika Sosna ein unglaublicher Wettkampf. „Es ist einfach nur krass, was abgegangen ist. Beide haben sich gegenseitig hochgeschaukelt“, schwärmte er im Gespräch mit SPORT1 .

Rekord-Show: „Brachial einen rausgehauen“

Der 21-Jährige selbst war am Sonntag nur im B-Wettkampf am Start und mit seiner Leistung alles andere als zufrieden. Auch die nicht „ansatzweise so geilen Bedingungen“ wie im A-Wettkampf ärgerten den Deutschen.