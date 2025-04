Olympia-Gigantin plant historischen Weltrekord-Lauf: "Der Weg, den wir Frauen gehen müssen!"

Die dreimalige Olympiasiegerin Faith Kipyegon möchte in Paris nochmal Geschichte schreiben. Es wäre der nächste Meilenstein einer beeindruckenden Karriere.

Mittelstrecken-Königin Faith Kipyegon will die Vier-Minuten-Schallmauer über die Meilendistanz durchbrechen.

Die dreimalige 1500-m-Olympiasiegerin tritt am 26. Juni bei einem speziell für den Weltrekordversuch organisierten Event im Stade Charléty in Paris an, um ihre eigene Bestmarke von 4:07,64 Minuten aus dem Jahr 2023 deutlich zu unterbieten.