Olympia: Kipyegon holt historisches Gold-Triple über 1500 m!

Mittelstrecken-Königin Faith Kipyegon hat als erste Frau das historische Gold-Triple über 1500 m perfekt gemacht. Die Weltrekordlerin krönte sich am Samstag in Paris in einem spannenden Rennen zum bereits dritten Mal in Folge zur Olympiasiegerin, die Kenianerin war im Stade de France in olympischer Rekordzeit von 3:51,29 Minuten nicht zu bezwingen. Silber ging in einem spektakulären Finish an die Australierin Jessica Hull (3:52,56) vor Georgia Bell aus Großbritannien (3:52,61). Die deutsche Starterin Neele Wessel (Berlin) war im Hoffnungslauf ausgeschieden.