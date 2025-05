Ein unterschätzter Leichtathletik-Gigant: "Behaltet seinen Namen im Gedächtnis"

Ralph Boston brach Jesse Owens‘ Weltrekord nach 25 Jahren

Als Lewis im Jahr 1961 geboren wurde, hatte Boston sich gerade mit einem Fabeljahr an die Spitze seines Sports katapultiert: Der damals 21-Jährige gewann 1960 zunächst die US-Collegemeisterschaft, brach dann bei einem Sommer-Meeting in Kalifornien Owens‘ Weltrekord aus dem Jahr 1935 (von 8,13 auf 8,21 Meter), bei Olympia in Rom holte er kurz darauf Gold nach einem engen Zweikampf mit US-Landsmann Bo Roberson.

1964 in Tokio schnappte bei regnerischen Bedingungen überraschend der Waliser Lynn Davies den beiden Rivalen Olympia-Gold weg, eine wirklich neue Ära begann aber erst vier Jahre später mit dem Jahrhundertsprung von Bob Beamon , der in Mexico City die gemeinsame Bestmarke von Boston und Ter-Owanesjan um sagenhafte 65 Zentimeter auf 8,90 Meter steigerte.

Mentor seines Erben Bob Beamon

Beamon war wenige Monate vor Olympia wegen seiner persönlichen Überzeugung in eine schwierige Lage geraten: Inmitten der aufgeheizten Stimmung nach der Ermordung des Bürgerrechtlers Martin Luther King boykottierte er zusammen mit zehn anderen afroamerikanischen Kommilitonen einen Wettkampf seiner University of Texas at El Paso gegen die Brigham Young University in Utah – wegen des Vorwurfs rassistischer Lehrinhalte war das Mormonen-College ein rotes Tuch für die schwarze Community.