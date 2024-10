Leichtathletik: Ein Sprung wie eine Mondlandung

Im ersten Durchgang hat der US-Amerikaner Bob Beamon einen weiten Satz in die Grube gesetzt. Der Sprung sorgt für Raunen im Stadion, Beamon hüpft wie ein Frosch aus der Grube und geht dann in leichten Trab mit wedelnden Armen über. Doch die Weitenrichter sind zunächst hilflos – bei einem der größten Momente der Leichtathletik-Geschichte .

Irrer Weltrekord stellt Kampfrichter vor Probleme

Beamons Sprung war nicht nur ein Weltrekord, er war ein Sprung in neue Sphären, eine Mondlandung (die echte sollte erst ein Jahr später erfolgen) in der Leichtathletik.

Beamon pulverisiert vorherige Bestmarke

Sechs Sekunden Anlauf und 19 Schritte später katapultierte sich Beamon auf 8,90 Meter. Nie zuvor war ein Mensch weiter, geschweige denn annähernd so weit gesprungen. Vor ihm lag der Weltrekord bei 8,35 Metern. Gesprungen 1965 von Ralph Boston und 1968 von Igor Ter-Owanesjan aus der damaligen Sowjetunion, ebenfalls in Mexiko-Stadt.

Doch es dauerte, bis der 1,91 Meter große Beamon realisiert hatte, was er da vollbracht hatte. Auf der Anzeige erschien die Weite in Metern, Beamon kannte als US-Amerikaner aber nur die Weitenangabe in Fuß und Inches. Als der Stadionsprecher die Weite mit 29 Fuß und 2,5 Inches durchsagte, wurde Beamon übermannt. Er brach zusammen, kauerte auf der Bahn und vergrub sein Gesicht in den Händen. „Sagt mir, dass ich nicht träume“, waren Beamons erste Worte nach seinem „Sprung ins 21. Jahrhundert“.

Beamon: Von Schicksalsschlägen geprägt

Es war wirklich wie ein Traum, aber es sollte nie schöner werden für den jungen Studenten. Das Leben hatte anderes mit ihm vor. Der vermeintliche Sprung ins Glück verpuffte. Was blieb, war Ernüchterung. Noch auf dem Siegerpodest stellte er sich die Frage: „Wohin gehe ich nachher?“ Bob Beamon war stets ein Suchender in seinem Leben, das von vielen schicksalhaften Ereignissen geprägt war.

Seine Stütze in den frühen Lebensjahren, die geliebte Mutter, starb, als er noch ein Kind war. Diese Lücke konnte er nie schließen. Der Junge suchte nach Wegen aus der Krise, in der Schule war er Streithammel oder Clown. Hin- und hergerissen taumelte er durch seinen Alltag. „Meine Schulzeit war ein Dschungel. Man musste immer auf der Hut sein, bereit zu kämpfen oder zu laufen“, sagte Beamon.

Der Weg aus dem Dschungel führte zunächst zum Basketball, aber der US-Amerikaner war ein besserer Leichtathlet. Auf Anraten seines Coaches ging er zur North Carolina University und zog in die Nähe seiner kranken Oma. Als auch die starb, wechselte er ins texanische El Paso. Dort arbeitete er an Technik und Geschwindigkeit.

Tequila vor dem Weltrekord

Diese Symbiose entfaltete sich perfekt in Mexiko bei Olympia, wo Beamon zwar als Favorit an den Start ging, doch auf diesen Sprung deutete nach seiner Ankunft zunächst nichts hin: „Alles lief schief, also bin ich in die Stadt, habe mir einige Tequila genehmigt. Mann, was habe ich mich verloren gefühlt“, berichtete er später.