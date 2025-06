"Absoluter Hammerlauf" von deutschem Talent

Deutschland hat mit Alexander Stepanov eine neue Lauf-Hoffnung. Der 20-Jährige pulverisiert seine Bestzeit über 800 Meter und schiebt sich in der nationalen Bestenliste weit nach oben.

Mit einer unglaublichen Leistungssteigerung hat sich Alexander Stepanov in Windeseile einen Namen in der deutschen Leichtathletik gemacht. Der erst 20 Jahre alte Mittelstreckenspezialist pulverisierte in Pfungstadt seine persönliche Bestleistung und konnte völlig unerwartet die WM-Norm knacken.