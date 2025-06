Deutscher Läufer feiert Rekord-Coup

Mittelstreckler Robert Farken aus Leipzig hat beim Diamond-League-Meeting in Oslo für den nächsten deutschen Rekord gesorgt. Der 27-Jährige lief die Meile in 3:49,12 Minuten und unterbot die 37 Jahre alte Bestmarke von Jens-Peter Herold, der 1988 3:49,22 Minuten benötigt hatte. Jüngst war Farken bereits über 1500 m deutschen Rekord gelaufen.

Sprinterin Gina Lückenkemper (Berlin) verpasste über 100 m eine Topplatzierung. Sie wurde in 11,16 Sekunden Sechste. Der Sieg beim hochklassig besetzten Wettkampf ging an Olympiasiegerin Julien Alfred (St. Lucia/10,89). Europameisterin Dina Asher-Smith (Großbritannien/11,08) wurde Dritte.

Bei ihrem ersten Wettkampf auf der Bahn in diesem Jahr stürzte Gesa Felicitas Krause (Trier) über 3000 m Hindernis und konnte das Rennen nicht fortsetzen. Beim Versuch, die Hürde zu nehmen, kam sie ins Straucheln und stürzte nahezu ungebremst in das Hindernis. Lea Meyer (Löningen) belegte in 9:09,21 Minuten den vierten Platz.