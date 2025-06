"Ein rabenschwarzer Tag": Deutsche Rekordhalterin stürzt heftig

Das tat schon beim Zuschauen weh! Der Saisonauftakt auf der Bahn ist für Gesa Krause mit einem bitteren Sturz geendet. Beim Diamond League Meeting in Oslo über 3000 m Hindernis krachte die 32-Jährige nahezu ungebremst in eine Hürde und konnte das Rennen nicht fortsetzen.

Dort teilte sie ein Video ihres Sturzes, welches sie humorvoll mit „Wie man nicht 3000 m Hindernis läuft“ betitelte. Zusätzlich unterlegte sie den Clip mit dem Song „I can do it with a broken heart“ von Taylor Swift.