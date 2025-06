"Hatte die Eier": Deutscher Leichtathletik-Paukenschlag

Robert Farken bricht einen 45 Jahre alten deutschen Rekord. Anschließend verrät er SPORT1, was ihm durch den Kopf gegangen ist.

Beim Diamond-League-Meeting in Rom hat Robert Farken für einen Paukenschlag gesorgt und einen uralten deutschen Rekord gebrochen. Mit seinen 3:30,80 Minuten war er fast eine Sekunde schneller als Thomas Wessinghage, der 1980 den damaligen deutschen Rekord aufgestellt hatte.

Farken: „Denke, dass es extrem gutes Jahr werden kann“

Ein Grund für diesen Optimismus sieht er auch in seinem Wechsel in die USA begründet. Im November des vergangenen Jahres hatte der Leipziger verkündet, dass er in den USA mit Erfolgstrainer Dathan Ritzenhein trainieren werde.