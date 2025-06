Ogunleye auf Platz zwei beim "Goldenen Oval"

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye startet mit ihrer zweitbesten Freiluft-Weite in die Saison.

Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye ist erfolgreich in die Freiluftsaison gestartet. Beim „Goldenen Oval“ im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden belegte die 26-Jährige am Sonntag mit 19,67 m den zweiten Platz.