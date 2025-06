Paukenschlag von Stepanov! Die Renaissance einer deutschen Paradestrecke

800 Meter: Stepanov sorgt für Paukenschlag

Die schwarz-rot-goldene Flaute dauerte bis in den Frühsommer 2025, doch seit dem 15. Juni gibt es begründete Hoffnung, dass es demnächst zu einem deutschen Revival kommen könnte. An diesem Tag sorgte der erst 20 Jahre alte Alexander Stepanov in Pfungstadt für einen Paukenschlag, als er die 800 Meter in 1:44,17 Sekunden bewältigte – der schnellsten Zeit eines deutschen Läufers seit 16 Jahren.