Üble Schlammschlacht in der deutschen Leichtathletik

Der Zoff zwischen den deutschen Leichtathletikverband und Marathonläufer Hendrik Pfeiffer ist endgültig eskaliert. In einem abschließenden Statement, das nach einem Gespräch zwischen beiden Parteien erfolgte, rechnete Pfeiffer unter dem Titel „Update zum WM-Skandal“ mit den Verantwortlichen ab.

Dabei erhob er schwere Vorwürfe gegen die Führungsriege um Bundestrainer Alexander Fromm und Vorstandsmitglied Jörg Bügner, die er zum Rücktritt aufforderte. „Spätestens seit dem Gespräch sehe ich keine andere Lösung als den Rücktritt der beteiligten Personen“, betonte der Leichtathlet in einem ausführlichen Video auf Instagram.

Pfeiffer redet sich in Rage

Der Läufer begründete seine Stellungnahme als Folge eines Beitrags auf leichtathletik.de , der auf das Gespräch zwischen beiden Parteien folgte. In diesem seien Sachverhalte bewusst falsch dargestellt worden.

„Spätestens durch den nun veröffentlichten Beitrag, in dem mein Bundestrainer Fromm meinen Darstellungen widerspricht und mich damit des Lügens bezichtigt, fordere ich nicht nur personelle Konsequenzen beim DLV, sondern auch eine Veröffentlichung des gestrigen Gesprächs – damit sich jeder selbst ein Bild von den Abläufen machen kann", forderte der 32-Jährige. Seine Argumente seien „faktisch ignoriert“ worden.

„Thematik wurde mit Scheinargumenten umgedreht“

So erklärte Pfeiffer, die Bosse hätten die rückwirkenden Normen sogar als Entgegenkommen gegenüber den Marathonathleten begründet. Das Problem aus seiner Sicht: „Der angeblich verlängerte Zeitraum zur Normerbringung bringt den Athleten gar nichts, wenn sie davon nichts wissen.“

„Aus Jux und Tollerei?“

Zudem begründe der Verband den Skandal öffentlich mit Problemen der Kommunikation, was jedoch neben sportlichen Argumenten nur ein Randaspekt seiner Kritik sei. „Besonders brisant: Bundestrainer Fromm sagte, wenn meine Pläne frühzeitiger von mir an ihn kommuniziert worden wären, hätte sich wohl noch ein Weg finden können, mich zu nominieren“, verriet Pfeiffer, der sich ungläubig zeigte: „Wie klar will man denn noch offenbaren, dass meine sportlichen Argumente berechtigt sind?“