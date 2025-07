Ihre Tragödie wirft bis heute Fragen auf

Gold über 100 Meter, 200 Meter, in der 100-m-Staffel, Silber über 4x400 m. Ein Jahr der unglaublichen Rekorde, die ihr zusammen mit Carl Lewis den Titel als Welt-Leichtathleten einbrachten - und jede Menge Star-Ruhm in ihrer US-amerikanischen Heimat.

Aus heutiger Sicht ist die Geschichte von „Flo Jo“ aber als Tragödie in Erinnerung: Kurz vor den Jubiläums-Tagen ihrer Triumphe in Südkorea starb sie im Alter von nur 38 Jahren - am 21. September 1998. Doch am Wert ihres sportlichen Vermächtnisses gibt es bis heute massive Zweifel.