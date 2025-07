WM-Aus! Nächster Rückschlag für früheren deutschen Leichtathletik-Weltmeister

Das erhoffte Comeback von Johannes Vetter bleibt aus. Vier Tage vor den Finals in Dresden sagt der frühere Speerwurf-Dominator seine Teilnahme ab. Damit wird er auch bei der WM in Tokio fehlen.

Wenn am kommenden Wochenende die Leichtathletik -Wettbewerbe im Rahmen der Finals in Dresden über die Bühne gehen, wird Speerwerfer Johannes Vetter nicht dabei sein.

Der frühere Dominator sagte seine Teilnahme vier Tage vor dem Speerwurf-Finale ab. Damit wird Vetter auch die Weltmeisterschaften in Tokio im September verpassen.

Vetter erlebte Olympia-Desaster

Vetter war in den Jahren 2020 und 2021 nahezu unschlagbar. Als großer Favorit ging er in die Olympischen Spiele von Tokio, scheiterte jedoch an der (zu) weichen Anlaufbahn.