Kevin Mayer verpasst WM: Verletzung stoppt Zehnkampf-Star

Zehnkampf-Weltrekordler Kevin Mayer (33) aus Frankreich verpasst verletzungsbedingt die Leichtathletik-WM in Tokio (13. bis 21. September). Der Konkurrent von Olympia-Silbermedaillengewinner Leo Neugebauer und Ex-Weltmeister Niklas Kaul kann wegen anhaltender Verletzungsprobleme an seinem Oberschenkel in diesem Jahr gar keine Wettkämpfe mehr bestreiten. "Ich hatte schon einige schlimme Verletzungen in meiner Karriere, aber dies ist die schwerste", sagte Mayer am Mittwoch: "Also wird es mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich habe keinen Zweifel, dass es heilen wird."