Leichtathletik: Johanna Duplantis feiert Schweden-Debüt

SID 21.08.2025 • 05:36 Uhr Johanna Duplantis steht wie ihr Bruder im Aufgebot für den traditionellen Ländervergleich „Finnkampen“. Für die Schwedin geht ein Traum in Erfüllung.

Die Schwester von Stabhochsprung-Phänomen Armand Duplantis geht am Wochenende erstmals für Schweden an den Start.

Die 22 Jahre alte Johanna Duplantis steht im Aufgebot für den traditionellen Ländervergleich „Finnkampen“ mit dem Nachbarn Finnland - natürlich ebenfalls mit dem Stab.

Auch der drei Jahre ältere Armand, der am 12. August den Weltrekord auf 6,29 m verbessert hatte, ist in Stockholm dabei.

Schwedens neues Stabhochsprung-Duo

„Es ist ein wahr gewordener Traum. Ich freue mich riesig, Schweden zu vertreten - besonders, wenn ich gemeinsam mit meinem Bruder antreten kann“, sagte Johanna Duplantis.

