Leichtathletik: Johanna Duplantis feiert Schweden-Debüt

Die Schwester von Stabhochsprung-Phänomen Armand Duplantis geht am Wochenende erstmals für Schweden an den Start.
Johanna Duplantis steht wie ihr Bruder im Aufgebot für den traditionellen Ländervergleich „Finnkampen“. Für die Schwedin geht ein Traum in Erfüllung.
Johanna Duplantis im Wettkampf
Die 22 Jahre alte Johanna Duplantis steht im Aufgebot für den traditionellen Ländervergleich „Finnkampen“ mit dem Nachbarn Finnland - natürlich ebenfalls mit dem Stab.
Auch der drei Jahre ältere Armand, der am 12. August den Weltrekord auf 6,29 m verbessert hatte, ist in Stockholm dabei.
„Es ist ein wahr gewordener Traum. Ich freue mich riesig, Schweden zu vertreten - besonders, wenn ich gemeinsam mit meinem Bruder antreten kann“, sagte Johanna Duplantis.
Die 22-Jährige gehört noch nicht zur Weltspitze, hatte im Juni bei einem College-Meeting in Eugene/Oregon ihre persönliche Bestleistung aber auf 4,39 m verbessert. Der Weltrekord liegt seit 2009 bei 5,06 m, gehalten von der Russin Jelena Issinbajewa.