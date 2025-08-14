Newsticker
Leichtathletik

Leichtathletik: Alica Schmidt bricht Saison ab

Alica Schmidt bricht Saison ab

Alica Schmidt muss den Folgen einer Corona-Erkrankung Tribut zollen
© IMAGO/Karina Hessland
SPORT1
Alica Schmidt muss ihre Saison vorzeitig beenden. Die deutsche Leichtathletin wird von den Folgen einer Corona-Erkrankung ausgebremst.

„Ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, meine Saison frühzeitiger als geplant zu beenden“, erklärte Schmidt bei Instagram. Eigentlich wollte sie noch bis Ende des Monats auf der Bahn stehen.

Sie sei „nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen“, teilte die 26-Jährige mit. Die 800-Meter-Läuferin, die sich vor der nun beendeten Saison auf die 400 m konzentriert hatte, hatte zuletzt bei den Deutschen Meisterschaften einen schwachen Eindruck hinterlassen.

Schmidt verpasst WM-Norm deutlich

Nach einer ärztlichen Untersuchung wolle sie sichergehen, „nach der Corona-Infektion einfach nichts verschleppt zu haben“. Sie sei „hoffentlich bald wieder auf einem guten, normalen Stand“.

Schmidt, eine der bekanntesten Athletinnen Deutschlands, hat die WM-Norm für die Wettkämpfe in Tokio (13. bis 21. September) deutlich verpasst. Ihre Bestzeit lag gut drei Sekunden über der geforderten Marke.

„Ich muss sagen, ich habe leider immer noch nicht ganz wieder zu meiner körperlichen hundertprozentigen Gesundheit zurückgefunden“, meinte sie. Die vergangenen Tage seinen „mental ein bisschen schwierig“ gewesen. Nun wolle sie mit ihrer Auszeit neue Kräfte sammeln.

