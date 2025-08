Tokio-WM: Zehnkampf-Ass Neugebauer heiß auf Gold & Sushi

Jede Menge Sushi und eine Top-Performance: Zehnkampf-Star Leo Neugebauer (25) ist jetzt schon heiß auf die anstehende WM der Leichtathleten in Tokio (13. bis 21. September). "Ich habe einfach Bock, einen Wettkampf zu machen, alles zu geben, richtig fit dahin zu gehen und zu zeigen, was ich drauf habe", sagte der Olympia-Zweite am Rande der deutschen Meisterschaften in Dresden: "Alles was zählt, ist, so fit wie möglich da anzutreten und in jeder Disziplin alles zu geben. Und dann schauen wir mal, was so drin ist."