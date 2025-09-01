Leichtathletik: Deutsche Sprinterin beendet Karriere

Lisa Mayer macht Schluss! Wie die deutsche Sprinterin in einem Video auf Instagram verkündete, wird sie nach den Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) ihre Karriere beenden. „Aller guten Dinge finden irgendwann ein Ende”, sagte die 29-Jährige einleitend.
Deutscher Sprint-Star macht Schluss
„Ich schaue auf über zwölf Jahre Leistungssport zurück. Ich habe unglaubliche Erfolge gefeiert im Einzel und mit der Staffel“, verwies Mayer auf ihre Sternstunden. Die gebürtige Gießenerin gewann bei der Europameisterschaft 2022 in München Gold mit der 4 x 100-Meter-Staffel. Zudem lief sie an der Seite von Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris sensationell auf Platz drei.
Mayer hat sich „einen sportlichen Lebenstraum erfüllt“
Mayer betonte, sich mit diesen Erfolgen „einen sportlichen Lebenstraum erfüllt“ zu haben. Dennoch habe die oft von Verletzungen geplagte Athletin „auch die Schattenseiten des Leistungssports kennenlernen müssen. Ich habe mich aber immer wieder zurück gekämpft. All das hat mich gefordert und geformt und zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Ich schaue mit tiefer Dankbarkeit und Stolz auf meine Karriere zurück.“
Den Entschluss, nach der Leichtathletik-WM ihre Laufschuhe an den Nagel zu hängen, habe sie „frei und aus ganzem Herzen“ getroffen. „Das Feuer brennt nicht mehr so hell und ich freue mich auf neue Herausforderungen“, ergänzte Mayer.
Für die Wettkämpfe in Tokio wurde Mayer vom Deutschen Leichtathletik-Verband über 100 Meter und für die 4-mal-100-Meter-Staffel nominiert.